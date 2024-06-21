У Держдепі США не сказали, чи Вашингтон проти слів про "незворотний шлях" України у НАТО

У Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.

Про це речник Держдепу США Метью Міллер сказав на брифінгу 20 червня, пише "Європейська правда".

Міллер відповідав на запитання про те, чи виступають США проти використання слова "незворотний" для характеристики шляху України до НАТО.

"Я не збираюся вдаватися до того, якими можуть бути слова в комюніке НАТО за підсумками саміту, який ще не відбувся", – сказав Міллер.

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Але, як він додав, "майбутнє України – в НАТО".

"Вона стане членом НАТО. Ми дали це зрозуміти. І ми продовжимо працювати з нашими союзниками в НАТО над тим, як саме прокласти місток до членства, як це виглядає і що має зробити Україна", – сказав речник.

Він додав, що формулювання, яке буде використане в комюніке саміту у Вашингтоні, США дипломатичним шляхом узгодять із союзниками.

Напередодні CNN, а також The Telegraph розповіли, що між членами Північноатлантичного альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

Тоді як США і Німеччина підтримують формулювання про те, що слід створити "міст" (bridge) до членства України в НАТО, Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи виступають за формулювання про "незворотний шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.