В Латвії закрили доступ до ще низки проросійських сайтів

В Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ ще до низки прокремлівських порталів, які прославляли злочини, скоєні Росією, і поширювали ворожу інформацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, NEPLP закрила доступ до сайтів rvio.histrf.ru, kuban24.tv, obzor.io, радиогордость.рф, kubnews.ru, bloknot.ru, business-gazeta.ru.

Під час перевірки було встановлено, що ці портали використовують для підтримки агресивної пропаганди Росії, зокрема для поширення спотвореної та неправдивої інформації про війну проти України й воєнних злочинів, скоєних РФ, та їхнього виправдання.

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Інтернет-провайдери повинні негайно заборонити доступ до сайтів та їхніх доменних імен, направляючи своїх користувачів до інформаційного повідомлення nelegalssaturs.lv.

Від початку війни в Україні NEPLP заблокувала уже десятки сайтів, які поширюють на території Латвії контент, що загрожує національній безпеці.

Нагадаємо, у травні Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти двох фізичних осіб, серед яких Віктор Медведчук, та однієї організації, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.

Медведчука, Артема Марчевського та Voice of Europe внесли до санкційного списку ЄС з ініціативи Чехії.