Чехія наклала санкції на Медведчука

Уряд Чехії на засіданні 27 березня вніс до національного санкційного списку Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Як повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, національний санкційний список поповнився двома фізичними та однією юридичною особами.

Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука, компанію Voice of Europe та політика, медіапродюсера і пропагандиста Артема Марчевського.

Як пояснив Фіала, ці санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розвинути операцію впливу в його країні, що "потенційно могло мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу".

Медведчук, за словами Фіали, керував низкою мереж впливу з Росії та особисто пов'язаний з російським лідером Владіміром Путіним.

"У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій", – сказав він, додавши, що в цій діяльності також бере участь згаданий Артем Марчевський.

Фіала зазначив, що діяльність проросійської групи виходить за межі Чехії та демонструє довготривалі зусилля Росії впливати на демократичні процеси в Європі.

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року Чехія оголосила про намір скласти, окрім списку санкцій, затвердженого Євросоюзом, власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим.

Чеський уряд уже включив до нього московського патріарха Кирила, російського бізнесмена Владіміра Євтушенка та його сина Фелікса Євтушенка, а також головного ракетобудівника РФ Бориса Обносова.