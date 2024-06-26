В Латвии закрыли доступ к еще ряду пророссийских сайтов

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ еще к ряду прокремлевских порталов, которые прославляли преступления, совершенные Россией, и распространяли враждебную информацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, NEPLP закрыла доступ к сайтам rvio.histrf.ru, kuban24.tv, obzor.io, радиогордость.рф, kubnews.ru, bloknot.ru, business-gazeta.ru.

В ходе проверки было установлено, что эти порталы используют для поддержки агрессивной пропаганды России, в частности для распространения искаженной и ложной информации о войне против Украины и военных преступлениях, совершенных РФ, и их оправдания.

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Интернет-провайдеры должны немедленно запретить доступ к сайтам и их доменным именам, направляя своих пользователей к информационному сообщению nelegalssaturs.lv, которое сообщает об ограничении доступа к ресурсу.

С начала войны в Украине NEPLP заблокировала уже десятки сайтов, которые распространяют на территории Латвии контент, угрожающий национальной безопасности.

Напомним, в мае Совет ЕС решил ввести санкции против двух физических лиц, среди которых Виктор Медведчук, и одной организации, ответственных за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС и его соседних странах.

Медведчука, Артема Марчевского и Voice of Europe внесли в санкционный список ЕС по инициативе Чехии.