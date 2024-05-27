ЄС ввів санкції проти Медведчука і Марчевського

Рада ЄС 27 травня вирішила запровадити санкції проти двох фізичних осіб, серед яких Віктор Медведчук, та однієї організації, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Зокрема, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти ресурсу Voice of Europe – онлайн-ЗМІ, що, за словами Ради, бере участь у систематичній міжнародній кампанії маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів з метою дестабілізації України, ЄС та його держав-членів.

Крім того, Voice of Europe використовувався як засіб спрямування фінансових ресурсів, призначених для оплати праці пропагандистів, а також для створення мережі впливу на представників політичних партій у Європі.

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У затвердженому санкційному списку також дві особи, тісно пов’язані з Voice of Europe.

Артем Марчевський, який відіграв ключову роль у придбанні медіабренду Voice of Europe та поширенні узгодженої дезінформації та упереджених наративів, спрямованих на підрив довіри та суспільного іміджу України та її зусиль захистити себе від загарбницької війни Росії;

Віктор Медведчук, який просував політику та дії, спрямовані на підрив довіри та легітимності уряду України. Медведчук через своїх соратників, зокрема Артема Марчевського, контролював українські ЗМІ та використовував їх для поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами.

Медведчука, Марчевського та Voice of Europe внесли до санкційного списку ЄС з ініціативи Чехії.

Також 27 травня Рада ЄС ухвалила новий санкційний режим проти осіб, відповідальних за порушення прав людини у Росії, та затвердили перші санкції у його межах.