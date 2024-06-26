Премьер Италии раскритиковала подход к назначению на топ-должности в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с критикой подхода к назначению на топ-должности в ЕС.

Об этом она заявила во время выступления в Палате депутатов Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Мелони, чья группа "Европейских консерваторов и реформистов" показала один из лучших результатов на выборах в Европарламент, так проявила свое недовольство тем, что ее силу фактически исключили из соглашения о распределении высших должностей в ЕС.

"Я не удивлена, что определенный подход появился до, во время и после избирательной кампании, но ни один настоящий демократ, который верит в народный суверенитет, не может в душе считать приемлемым то, что в Европе была попытка договориться о высших должностях еще до того, как избиратели пошли на избирательные участки", – отметила итальянский премьер.

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По ее словам, институты ЕС "были задуманы в нейтральной логике", а руководящие должности распределялись с учетом основных групп.

"Сегодня логика консенсуса вытесняется логикой "conventio ad excludendum" (латинское выражение, означающее явное, но негласное соглашение между несколькими политическими, экономическими или социальными группами, цель которого – исключение третьей стороны из определенных форм альянса. – Ред.), которую я оспариваю от имени итальянского правительства и не намерена разделять", – добавила Мелони.

Накануне СМИ сообщили, что главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост президента Еврокомиссии.

Соглашение также предусматривает назначение либерального премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет избран президентом Европейского совета на начальный период в два с половиной года.

Кроме того, по данным СМИ, Италии предложат возможность занять должность вице-президента в следующем составе Европейской комиссии.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".