ЗМІ: Італії запропонують посаду віцепрезидента в майбутньому складі Єврокомісії

Італії запропонують можливість обійняти посаду віцепрезидента в наступному складі Європейської комісії, адже центристські партії прагнуть укласти угоду щодо керівних посад в ЄС до саміту, який відбудеться цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, лідери шести країн-членів, що представляють найбільші політичні групи в Європарламенті, у вівторок домовилися підтримати кандидатуру, обрану Італією, на посаду одного з виконавчих віцепрезидентів у наступному складі Єврокомісії.

Згідно з джерелами, угода передбачає висунення Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Єврокомісії, де вона вестиме переговори з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

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Саме Мелоні вирішуватиме, кого висунути на цю посаду, водночас фон дер Ляєн – на яку саме роль, зазначає Bloomberg.

Один зі співрозмовників вказав, що надання такої високої посади кандидату, обраному прем'єркою Італії, чия група консерваторів різко збільшила свою присутність у Європарламенті за підсумками виборів, є розумним і раціональним рішенням.

Пропозиція надати Італії посаду виконавчого віцепрезидента має на меті полегшити процес заповнення вищих посад в Єврокомісії, коли лідери зберуться в Брюсселі, починаючи з четверга, зауважує агентство.

Роль виконавчого віцепрезидента в структурі Єврокомісії традиційно передбачає вплив на кілька ключових портфелів та нагляд за роботою кількох комісарів.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

Угода також передбачає призначення ліберальної прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта буде обраний президентом Європейської ради на початковий період у два з половиною роки.

На цій посаді соціаліст відповідатиме за підготовку самітів ЄС і головуватиме на робочих засіданнях. Якщо Кошта добре впорається з цією роботою, він зможе отримати другий термін на посаді, згідно з чинною практикою.

Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі 17 червня не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.

ЗМІ раніше повідомили, що правоцентристська Європейська народна партія, яка виграла вибори в Європарламент, поставила додаткові питання щодо кандидатури у президенти Євроради Антоніу Кошти.

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