У Словаччині критикують поліцію Чехії за недостатню жорсткість до схвалення замаху на Фіцо

У середу словацька керівна партія Smér-SD розкритикувала дії чеської поліції у зв'язку з замахом на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Депутат Smér і колишній керівник словацької поліції Тібор Гашпар стверджує, що чеська поліція навіть не реагує на висловлювання на кшталт "цю свиню треба було пристрелити". Гашпар процитував рішення чеської поліції, в якому йдеться про свободу вираження поглядів.

Він нагадав, що навіть у Чехії схвалення злочину є злочином з максимальним покаранням у вигляді одного року позбавлення волі.

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Smér-SD вважає дії чеської поліції недостатніми.

Чеська поліція заявила, що зобов'язана діяти згідно з кримінальним кодексом та інструкціями.

Критика з Братислави пролунала в день, коли новий президент Словаччини Петер Пеллегріні перебуває з державним візитом у Чехії. За його словами, відносини між країнами колишньої чехословацької федерації перебувають на найвищому рівні. Розбіжність у поглядах з того чи іншого питання не може поставити їх під загрозу або погіршити, сказав він.

Нагадаємо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, 5 червня опублікував перше з того моменту звернення, де оголосив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.

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