В Словакии критикуют полицию Чехии за недостаточную жесткость к одобрению покушения на Фицо

В среду словацкая правящая партия Smér-SD раскритиковала действия чешской полиции в связи с покушением на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Депутат Smér и бывший руководитель словацкой полиции Тибор Гашпар утверждает, что чешская полиция даже не реагирует на высказывания вроде "эту свинью надо было пристрелить". Гашпар процитировал решение чешской полиции, в котором говорится о свободе выражения взглядов.

Он напомнил, что даже в Чехии одобрение преступления является преступлением с максимальным наказанием в виде одного года лишения свободы.

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Smér-SD считает действия чешской полиции недостаточными.

Чешская полиция заявила, что обязана действовать в соответствии с уголовным кодексом и инструкциями.

Критика из Братиславы прозвучала в день, когда новый президент Словакии Петер Пеллегрини находится с государственным визитом в Чехии. По его словам, отношения между странами бывшей чехословацкой федерации находятся на самом высоком уровне. Расхождения во взглядах по тому или иному вопросу не может поставить их под угрозу или ухудшить, сказал он.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с того момента обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.

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