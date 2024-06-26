Активісти на знак протесту облили червоною фарбою знамениті Іспанські сходи в Римі

Поліція затримала кількох активістів, які в середу облили червоною фарбою знамениті Іспанські сходи в Римі, щоб підвищити обізнаність про вбивства жінок в Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Протестувальники з організації під назвою Bruciamo Tutto ("Спалимо все") розлили фарбу на 135 сходинок пам'ятки, а потім занурили руки у фарбу, щоб залишити відбитки на пам'ятці на очах у туристів.

фото AP

Поліція забрала протестувальників з місця події.

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Один з активістів вигукнув, що в Італії було вбито 40 жінок після вбивства 23-річної Джулії Чеккеттіні 11 листопада 2023 року, що викликало обурення проти насильства, спрямованого проти жінок. Прокуратура Венеції нещодавно завершила розслідування щодо її колишнього хлопця, який скоїв це вбивство. Звинувачення ще не висунуті.

Активісти залишили листівки з іменами жінок, вбитих цього року, переважно їхніми партнерами.

Санітарні працівники одразу змили фарбу з допомогою шлангів. На перший погляд сходи не зазнали стійких пошкоджень.

Іспанські сходи є однією з найпопулярніших туристичних пам'яток, вони з'являлися як декорація у фільмах, включаючи класичні "Римські канікули", а також нещодавній "Місія нездійсненна – Смертельна розплата", в якому Том Круз з'їжджає зі сходів на Fiat 500.

Нагадаємо, раніше у червні активісти розпилили помаранчеву фарбу на камені Стоунхенджа, а також розфарбували таким чином кілька приватних літаків в аеропорту під Лондоном.