Активісти розпилили помаранчеву фарбу на Стоунхендж

Члени руху Just Stop Oil, які виступають за скорочення видобутку викопного палива, в середу, 19 червня, розпилили речовину помаранчевого кольору на відому кам’яну пам’ятку Стоунхендж.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на шотландське видання The National.

На відео, викладених у соціальних мережах, видно, як двоє людей у білих футболках з написом Just Stop Oil підбігають до монолітів Стоунхенджа з балончиками, розпилюючи фарбу.

Присутні намагалися перешкодити протестувальникам, відтягуючи їх. Один протестувальник зупинився й сів на траву, схрестивши ноги, а іншу з місця події відтягнула жінка.

Реклама:

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action – https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu – Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024

У Just Stop Oil заявили, що протестувальниками були 21-річна студентка Оксфорду Ніам Лінч і 73-річний Раджан Найду з Бірмінгему. Вони обприскали Стоунхендж "порошковою фарбою".

"Уряд Великої Британії взяв на себе зобов'язання виконати початкову вимогу Just Stop Oil – "ніякої нової нафти і газу". Однак ми всі знаємо, що цього недостатньо. Продовження спалювання вугілля, нафти і газу призведе до смерті мільйонів людей", – заявляють вони.

Фото: РА Media

Представник організації English Heritage, яка опікується збереженням пам’яток Великої Британії, назвав розпилення фарби на камені Стоунхенджу "надзвичайно прикрим". Він додав, що куратори організації вивчають ступінь пошкоджень.

Учасники Just Stop Oil виступають за повне припинення видобутку нафти й газу та привертають до себе увагу акціями, пов'язаними з об'єктами мистецтва. Минулого року в Лондоні поліція арештувала двох екоактивістів руху, які пошкодили скло в картині Дієго Веласкеса "Венера з дзеркалом".

А раніше цього місяця вони відкрили вогнегасника біля Честерського собору в Англії, де своє весілля справляв герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор.