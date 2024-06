Активісти розпилили помаранчеву фарбу на Стоунхендж

Члени руху Just Stop Oil, які виступають за скорочення видобутку викопного палива, в середу, 19 червня, розпилили речовину помаранчевого кольору на відому кам’яну пам’ятку Стоунхендж.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на шотландське видання The National.

На відео, викладених у соціальних мережах, видно, як двоє людей у білих футболках з написом Just Stop Oil підбігають до монолітів Стоунхенджа з балончиками, розпилюючи фарбу.

Присутні намагалися перешкодити протестувальникам, відтягуючи їх. Один протестувальник зупинився й сів на траву, схрестивши ноги, а іншу з місця події відтягнула жінка.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action – https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu