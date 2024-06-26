Активисты в знак протеста облили красной краской знаменитую Испанскую лестницу в Риме
Новости — Среда, 26 июня 2024, 17:54 —
Полиция задержала нескольких активистов, которые в среду облили красной краской знаменитую Испанскую лестницу в Риме, чтобы повысить осведомленность об убийствах женщин в Италии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
Протестующие из организации под названием Bruciamo Tutto ("Сожжем все") разлили краску на 135 ступенек памятника, а затем окунули руки в краску, чтобы оставить отпечатки на памятнике на глазах у туристов.
Полиция забрала протестующих с места происшествия.
Один из активистов выкрикнул, что в Италии было убито 40 женщин после убийства 23-летней Джулии Чеккеттини 11 ноября 2023 года, что вызвало возмущение против насилия, направленного против женщин. Прокуратура Венеции недавно завершила расследование в отношении ее бывшего парня, который совершил это убийство. Обвинения еще не предъявлены.
Активисты оставили листовки с именами женщин, убитых в этом году, преимущественно их партнерами.
Санитарные работники сразу смыли краску с помощью шлангов. На первый взгляд лестница не претерпела устойчивых повреждений.
Испанская лестница является одной из самых популярных туристических достопримечательностей, она появлялась как декорация в фильмах, включая классические "Римские каникулы", а также недавний "Миссия невыполнима – Смертельная расплата", в котором Том Круз съезжает с лестницы на Fiat 500.
Напомним, ранее в июне активисты распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа, а также раскрасили таким образом несколько частных самолетов в аэропорту под Лондоном.