Активисты в знак протеста облили красной краской знаменитую Испанскую лестницу в Риме

Полиция задержала нескольких активистов, которые в среду облили красной краской знаменитую Испанскую лестницу в Риме, чтобы повысить осведомленность об убийствах женщин в Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Протестующие из организации под названием Bruciamo Tutto ("Сожжем все") разлили краску на 135 ступенек памятника, а затем окунули руки в краску, чтобы оставить отпечатки на памятнике на глазах у туристов.

фото AP

Полиция забрала протестующих с места происшествия.

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Один из активистов выкрикнул, что в Италии было убито 40 женщин после убийства 23-летней Джулии Чеккеттини 11 ноября 2023 года, что вызвало возмущение против насилия, направленного против женщин. Прокуратура Венеции недавно завершила расследование в отношении ее бывшего парня, который совершил это убийство. Обвинения еще не предъявлены.

Активисты оставили листовки с именами женщин, убитых в этом году, преимущественно их партнерами.

Санитарные работники сразу смыли краску с помощью шлангов. На первый взгляд лестница не претерпела устойчивых повреждений.

Испанская лестница является одной из самых популярных туристических достопримечательностей, она появлялась как декорация в фильмах, включая классические "Римские каникулы", а также недавний "Миссия невыполнима – Смертельная расплата", в котором Том Круз съезжает с лестницы на Fiat 500.

Напомним, ранее в июне активисты распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа, а также раскрасили таким образом несколько частных самолетов в аэропорту под Лондоном.