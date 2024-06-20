Кліматичні активісти залили фарбою літаки в аеропорту під Лондоном, де стоїть літак Тейлор Свіфт

В одному з аеропортів Лондона кліматичні активістки пофарбували з балонів кілька приватних літаків, щоб привернути увагу до своїх вимог – швидшої відмови від викопного палива.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Інцидент стався рано вранці в аеропорту "Станстед". Дівчата віком 22 і 28 років пробралися на територію летовища і залили помаранчевою фарбою з балонів кілька приватних літаків, перш ніж їх зупинили.

Майже одразу ж ініціатива Just Stop Oil заявила, що це їхні активістки, та опублікувала відео, як вони потрапили в аеропорт.

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🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



💸 Donate – https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU – Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 20, 2024

Акцію пояснили тією ж вимогою – відмовитися від використання викопного палива до 2030 року. Аеропорт обрали для акції через те, що там приземлився літак відомої американської співачки Тейлор Свіфт, яка має давати концерт у Лондоні.

Група також пояснила мотиви і тим, що доки найзаможніші люди у світі можуть дозволити собі розкіш у вигляді приватного літака, які продукують шкідливі викиди задля перевезення в рази меншої кількості людей, ніж комерційні рейси, мільйони інших живуть у цілковитій бідності.

У поліції повідомили, що активісток затримали близько 5 години ранку у зоні, де запарковані приватні літаки – окремо від злітної смуги та пасажирського терміналу. Графік рейсів через це не постраждав. У поліції також уточнили, що дівчата встигли пофарбувати двоє літаків за ті хвилини, поки охорона втрутилася.

Невідомо, чи літак Свіфт опинився серед пофарбованих.

Активісткам загрожують звинувачення у завданні шкоди майну і втручання у роботу національної інфраструктури.

За день до цього активісти ініціативи залили помаранчевою фарбою камені Стоунхенджа., а перед тим розпилили помаранчеву фарбу біля Честерського собору, коли там справляв весілля герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор.

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