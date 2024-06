Кліматичні активісти залили фарбою літаки в аеропорту під Лондоном, де стоїть літак Тейлор Свіфт

В одному з аеропортів Лондона кліматичні активістки пофарбували з балонів кілька приватних літаків, щоб привернути увагу до своїх вимог – швидшої відмови від викопного палива.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Інцидент стався рано вранці в аеропорту "Станстед". Дівчата віком 22 і 28 років пробралися на територію летовища і залили помаранчевою фарбою з балонів кілька приватних літаків, перш ніж їх зупинили.

Майже одразу ж ініціатива Just Stop Oil заявила, що це їхні активістки, та опублікувала відео, як вони потрапили в аеропорт.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



💸 Donate – https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU