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Кліматичні активісти залили фарбою літаки в аеропорту під Лондоном, де стоїть літак Тейлор Свіфт

Новини — Четвер, 20 червня 2024, 13:38 — Марія Ємець

В одному з аеропортів Лондона кліматичні активістки пофарбували з балонів кілька приватних літаків, щоб привернути увагу до своїх вимог – швидшої відмови від викопного палива.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Інцидент стався рано вранці в аеропорту "Станстед". Дівчата віком 22 і 28 років пробралися на територію летовища і залили помаранчевою фарбою з балонів кілька приватних літаків, перш ніж їх зупинили. 

 
 

Майже одразу ж ініціатива Just Stop Oil заявила, що це їхні активістки, та опублікувала відео, як вони потрапили в аеропорт. 

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Акцію пояснили тією ж вимогою – відмовитися від використання викопного палива до 2030 року. Аеропорт обрали для акції через те, що там приземлився літак відомої американської співачки Тейлор Свіфт, яка має давати концерт у Лондоні. 

Група також пояснила мотиви і тим, що доки найзаможніші люди у світі можуть дозволити собі розкіш у вигляді приватного літака, які продукують шкідливі викиди задля перевезення в рази меншої кількості людей, ніж комерційні рейси, мільйони інших живуть у цілковитій бідності. 

У поліції повідомили, що активісток затримали близько 5 години ранку у зоні, де запарковані приватні літаки – окремо від злітної смуги та пасажирського терміналу. Графік рейсів через це не постраждав. У поліції також уточнили, що дівчата встигли пофарбувати двоє літаків за ті хвилини, поки охорона втрутилася. 

Невідомо, чи літак Свіфт опинився серед пофарбованих. 

Активісткам загрожують звинувачення у завданні шкоди майну і втручання у роботу національної інфраструктури. 

За день до цього активісти ініціативи залили помаранчевою фарбою камені Стоунхенджа., а перед тим розпилили помаранчеву фарбу біля Честерського собору, коли там справляв весілля герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор.

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