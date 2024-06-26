Вучич обурився, що сербська команда вирушила на Євро-2024 на хорватському літаку

Президент Сербії Александар Вучич був "надзвичайно розлючений" тим, що чоловіча збірна його країни з футболу полетіла на чемпіонат Європи до Німеччини хорватським літаком.

Про це в етері Happy TV розповіла колишня прем’єрка й спікерка сербського парламенту Ана Брнабіч, повідомляє "Європейська правда".

Брнабіч у середу, 26 червня, розповіла, що сербська футбольна команда вирушила на чемпіонат Європи до Німеччини хорватським літаком, і Александар Вучич, який сів у літак, щоб провести гравців, "був у відчаї і розлючений" через це.

Спікерка парламенту Сербії додала, що інцидент замовчували і тримали в таємниці, щоб сербська збірна не засмучувалася перед поїздкою, а також щоб вони не шукали винних. Водночас тепер, за словами Брнабіч, треба провести розслідування.

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"Це сором, це ганьба, і Вучич був у відчаї з цього питання, і я очікую, що винні будуть встановлені", – сказала вона.

За словами спікерки, у Сербії є національна авіакомпанія Air Serbia і всі повинні подорожувати цією компанією. "Коли літак приземляється, ви можете побачити Air Serbia, і це наша гордість", – пояснила Брнабіч.

Минулого тижня стало відомо, що син президента Сербії Александара Вучича Данило, ймовірно, брав участь у бійці, що сталась між сербськими і англійськими вболівальниками у німецькому Гельзенкірхені.

Як відомо, збірна Сербії достроково полетить додому з Німеччини після того, як не змогла виграти жодного з трьох групових матчів і забила лише один гол на Євро-2024.