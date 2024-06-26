Вучич возмутился, что сербская команда отправилась на Евро-2024 на хорватском самолете

Президент Сербии Александар Вучич был "чрезвычайно разозлен" тем, что мужская сборная его страны по футболу полетела на чемпионат Европы в Германию хорватским самолетом.

Об этом в эфире Happy TV рассказала бывший премьер и спикер сербского парламента Ана Брнабич, сообщает "Европейская правда".

Брнабич в среду, 26 июня, рассказала, что сербская футбольная команда отправилась на чемпионат Европы в Германию хорватским самолетом, и Александар Вучич, который сел в самолет, чтобы провести игроков, "был в отчаянии и в ярости" из-за этого.

Спикер парламента Сербии добавила, что инцидент замалчивали и держали в тайне, чтобы сербская сборная не расстраивалась перед поездкой, а также чтобы они не искали виновных. В то же время теперь, по словам Брнабич, надо провести расследование.

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"Это стыд, это позор, и Вучич был в отчаянии по этому вопросу, и я ожидаю, что виновные будут установлены", – сказала она.

По словам спикера, у Сербии есть национальная авиакомпания Air Serbia, и все должны путешествовать этой компанией. "Когда самолет приземляется, вы можете увидеть Air Serbia, и это наша гордость", – пояснила Брнабич.

На прошлой неделе стало известно, что сын президента Сербии Александара Вучича Данила, вероятно, участвовал в драке, которая произошла между сербскими и английскими болельщиками в немецком Гельзенкирхене.

Как известно, сборная Сербии досрочно улетит домой из Германии после того, как не смогла выиграть ни одного из трех групповых матчей и забила лишь один гол на Евро-2024.