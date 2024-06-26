Німеччина закликала громадян покинути Ліван на тлі ескалації з Ізраїлем

Міністерство закордонних справ Німеччини у середу, 26 червня, закликало своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван на тлі регіональної напруженості, пов’язаної з можливою операцією Ізраїлю в цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У рекомендаціях для подорожей до Лівану на сайті німецького МЗС вказано, що ситуація з безпекою в регіоні є "дуже нестабільною" з огляду на військові зіткнення в прикордонній зоні між Ліваном та Ізраїлем в останні тижні.

"Не виключена подальша ескалація ситуації і розширення конфлікту. Це стосується, перш за все, південних районів Лівану", – зазначається там.

Реклама:

МЗС Німеччини повторило застереження від поїздок до Лівану та "терміново просить" німецьких громадян покинути цю країну, попереджаючи, що в разі подальшої ескалації рейси можуть бути недоступні.

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.

Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з "Хезболлою".

Натомість у США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання "Хезболла".