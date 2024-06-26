Германия призвала граждан покинуть Ливан на фоне эскалации с Израилем

Министерство иностранных дел Германии в среду, 26 июня, призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан на фоне региональной напряженности, связанной с возможной операцией Израиля в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В рекомендациях для путешествий в Ливан на сайте немецкого МИД указано, что ситуация с безопасностью в регионе является "очень нестабильной", учитывая военные столкновения в приграничной зоне между Ливаном и Израилем в последние недели.

"Не исключена дальнейшая эскалация ситуации и расширение конфликта. Это касается, прежде всего, южных районов Ливана", – отмечается там.

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МИД Германии повторил предостережение от поездок в Ливан и "срочно просит" немецких граждан покинуть эту страну, предупреждая, что в случае дальнейшей эскалации рейсы могут быть недоступны.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".