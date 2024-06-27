Антиукраїнський президент Хорватії заявив про намір балотуватися на другий термін

Президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми антиукраїнськими заявами, оголосив, що планує балотуватися на другий п'ятирічний термін на виборах у грудні цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Jutarnij List.

Міланович зазначив, що розраховує на підтримку опозиційних соціал-демократів (СДП) – своєї колишньої партії, яка допоможе йому перемогти на виборах.

"Я очікую на підтримку СДП, вона мені знадобиться. З організаційних міркувань, щоб мене не пограбували", – сказав Міланович.

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Пояснюючи в своєму дописі у Facebook намір балотуватись на другий термін, він зазначив, що має найбільше знань та досвіду з усіх можливих кандидатів.

"І хоча це не завжди є вирішальним, це мої козирі, з якими я починаю шлях до другого терміну", – зауважив політик.

Раніше Конституційний суд Хорватії заявив, що президент Зоран Міланович не може брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії під час виконання своїх обов'язків.

Президент Хорватії неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, минулого року він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.