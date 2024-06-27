Антиукраинский президент Хорватии заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, объявил, что планирует баллотироваться на второй пятилетний срок на выборах в декабре этого года.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Jutarnij List.
Миланович отметил, что рассчитывает на поддержку оппозиционных социал-демократов (СДП) – своей бывшей партии, которая, по его словам, поможет победить на выборах.
"Я ожидаю поддержки СДП, она мне понадобится. По организационным соображениям", – сказал Миланович.
Объясняя в своем посте в Facebook намерение баллотироваться на второй срок, он отметил, что у него всего больше знаний и опыта из всех возможных кандидатов.
"И хотя это не всегда является решающим, это мои козыри, с которыми я начинаю путь ко второму сроку", – отметил политик.
Президент Хорватии Зоран Миланович известен многочисленными пророссийскими заявлениями. К примеру, в прошлом году он призвал не сравнивать ситуацию Косова с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.
Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.