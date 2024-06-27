Антиукраинский президент Хорватии заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, объявил, что планирует баллотироваться на второй пятилетний срок на выборах в декабре этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Jutarnij List.

Миланович отметил, что рассчитывает на поддержку оппозиционных социал-демократов (СДП) – своей бывшей партии, которая, по его словам, поможет победить на выборах.

"Я ожидаю поддержки СДП, она мне понадобится. По организационным соображениям", – сказал Миланович.

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Объясняя в своем посте в Facebook намерение баллотироваться на второй срок, он отметил, что у него всего больше знаний и опыта из всех возможных кандидатов.

"И хотя это не всегда является решающим, это мои козыри, с которыми я начинаю путь ко второму сроку", – отметил политик.

Президент Хорватии Зоран Миланович известен многочисленными пророссийскими заявлениями. К примеру, в прошлом году он призвал не сравнивать ситуацию Косова с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.