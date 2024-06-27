ЗМІ: ЄС відновить мита на українські яйця та цукор

ЄС має намір відновити мита на імпорт українського цукру та яєць з п'ятниці, використовуючи "екстрене гальмо", покликане заспокоїти фермерів, які протестували по всьому Євросоюзу на початку цього року.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Financial Times.

Минулого тижня були відновлені мита в розмірі 89 євро за тонну українського вівса, які діятимуть до червня 2025 року, а аналогічне рішення щодо яєць і цукру буде прийнято в п'ятницю, повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням.

Раніше цього року країни-члени ЄС продовжили режим вільної торгівлі з Україною до 2025 року, але запровадили застереження у відповідь на протести фермерів. Євросоюз запланував знову запровадити мита на українську птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед і крупи (ядра зернових), якщо їхня кількість перевищить середній рівень імпорту за період від початку другої половини 2021 року і до кінця 2023 року.

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Овес досягнув цього рівня: з 1 січня було імпортовано понад 6440 тонн. Яйця та цукор також досягли цього рівня, за словами людей, знайомих із ситуацією. За їхніми словами, мита будуть оголошені в п'ятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру і 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.

Тарас Качка, торговий представник України, повідомив FT, що мита відповідають чинній угоді про вільну торгівлю, але український уряд веде переговори з Брюсселем про покращення умов торгівлі.

"Мета полягає в тому, щоб усунути всі двосторонні перешкоди, які не відповідають угоді", – сказав він.

Офіційно ЄС оголосив, що з 19 червня повернув тарифні квоти на імпорт українського вівса через перевищення імпортованого ліміту для цієї культури.

Деталі у статті: Торгівля вільна, але не до кінця: що зміниться для українського агроекспорту до ЄС.