СМИ: ЕС вернет пошлины на украинские яйца и сахар

ЕС намерен возобновить пошлины на импорт украинского сахара и яиц с пятницы, используя "экстренный тормоз", призванный успокоить фермеров, которые протестовали по всему Евросоюзу в начале этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Financial Times.

На прошлой неделе были восстановлены пошлины в размере 89 евро за тонну украинского овса, которые будут действовать до июня 2025 года, а аналогичное решение по яйцам и сахару будет принято в пятницу, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.

Ранее в этом году страны-члены ЕС продлили режим свободной торговли до 2025 года, но ввели оговорки в ответ на протесты фермеров. Евросоюз запланировал снова ввести пошлины на украинскую птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупы (ядра зерновых), если их количество превысит средний уровень импорта за период от начала второй половины 2021 года и до конца 2023 года.

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Овес достиг этого уровня: с 1 января было импортировано более 6440 тонн. Яйца и сахар также достигли этого уровня, по словам людей, знакомых с ситуацией. По их словам, пошлины будут объявлены в пятницу и составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Яйца будут стоить дополнительно 30 центов за килограмм.

Тарас Качка, торговый представитель Украины, сообщил FT, что пошлины соответствуют действующему соглашению о свободной торговле, но украинское правительство ведет переговоры с Брюсселем об улучшении условий торговли.

"Цель состоит в том, чтобы устранить все двусторонние препятствия, которые не соответствуют соглашению", – сказал он.

Официально ЕС объявил, что с 19 июня вернул тарифные квоты на импорт украинского овса из-за превышения импортируемого лимита для этой культуры.

Детали в статье: Торговля свободная, но не до конца: что изменится для украинского агроэкспорта в ЕС.