ЗМІ: Прем’єрка Італії проігнорувала дзвінки колег у ЄС через образу за розподіл посад

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні нібито настільки ображена на деяких європейських лідерів, що проігнорувала дзвінки від них, і є побоювання, що це створить проблеми на саміті, де мають затвердити нове керівництво ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських посадовців.

Після того, як основні шість європейських перемовників у вівторок досягли домовленості про кандидатів на найважливіші топпосади у ЄС, низка прем’єрів, зокрема грецький лідер Кіріакос Міцотакіс, нібито намагалися телефонувати Мелоні.

Проте італійська прем’єрка відмовилася приймати дзвінки.

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Те, що Мелоні відмовилася погодитись на домовленість чи далі щось обговорювати, посилило побоювання, що сьогоднішній саміт лідерів ЄС буде проходити з труднощами.

Нагадаємо, днями прем’єрка Італії розкритикувала підхід до призначення на топпосади у Євросоюзі, заявивши, що її політичну групу фактично виключили з угоди про розподіл найвищих посад в ЄС.

Неофіційно відомо, що глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

Домовленість також передбачає призначення експрем’єра Португалії Антоніу Кошти президентом Євроради на 2,5 року, а естонської прем'єрки Каї Каллас – на посаду голови європейської дипломатії.

Італії нібито запропонують посаду віцепрезидента у наступному складі Європейської комісії.

Детальніше про те, як формуватиметься новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".