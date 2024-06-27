СМИ: Премьер Италии проигнорировала звонки коллег в ЕС из-за обиды за распределение должностей

Премьер Италии Джорджия Мелони якобы настолько обижена на некоторых европейских лидеров, что проигнорировала звонки от них, и есть опасения, что это создаст проблемы на саммите, где должны утвердить новое руководство ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских чиновников.

После того как основные шесть европейских переговорщиков во вторник достигли договоренности о кандидатах на важнейшие топ-должности в ЕС, ряд премьеров, в частности греческий лидер Кириакос Мицотакис, якобы пытались звонить Мелони.

Однако итальянский премьер отказалась принимать звонки.

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То, что Мелони отказалась согласиться на договоренность или дальше что-то обсуждать, усилило опасения, что сегодняшний саммит лидеров ЕС будет проходить с трудностями.

Напомним, на днях премьер Италии раскритиковала подход к назначению на топ-должности в Евросоюзе, заявив, что ее политическую группу фактически исключили из соглашения о распределении высших должностей в ЕС.

Неофициально известно, что главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на должность президента Еврокомиссии.

Договоренность также предусматривает назначение экс-премьера Португалии Антониу Кошты президентом Евросовета на 2,5 года, а эстонского премьера Каи Каллас – на должность главы европейской дипломатии.

Италии якобы предложат должность вице-президента в следующем составе Европейской комиссии.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".