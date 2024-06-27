У британському місті людей перепросили за затримку пошти через агресивних чайок

В одному з міст на Корнуольському півострові у Британії мешканці отримали попередження-вибачення від пошти за можливі запізнення листів через те, що місцеві чайки нападають на листонош.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Вибачення за можливі затримки від Королівської пошти отримали мешканці одного з районів містечка Ліскард.

У поштовій службі пояснили, що мартини, що гніздуються неподалік, дуже часто нападають на перехожих, тому листоноші не завжди успішно доїжджають за адресою.

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Мешканців просять за можливості вказати альтернативну адресу для доставки пошти на період, поки малі пташенята почнуть впевнено літати і батьки будуть менше турбуватись за них.

У пошті запевнили, що будуть "щоденно відстежувати ситуацію".

BBC також отримало коментарі від окремих мешканців містечка поруч з гніздами мартинів. За їхніми словами, приблизно шість тижнів у сезон, коли малі мартини вчаться літати, "майже неможливо вийти надвір" так, щоб не зазнати нападу.

Подібна поведінка птахів не є винятковою – про "агресивних мартинів" іноді попереджають туристів приморських міст, як Венеція; у Парижі мартини накидалися на спостережні безпілотники поліції.

У Латвії минулого року оштрафували на 50 тисяч євро чоловіка, який зруйнував мартинячі гнізда неподалік від свого дому, бо "втомився від криків".