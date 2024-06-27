В британском городе у людей попросили прощения за задержку почты из-за чаек

В одном из городов на Корнуольском полуострове в Британии жители получили предупреждение-извинение от почты за возможные опоздания писем из-за того, что местные чайки нападают на почтальонов.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Извинения за возможные задержки от Королевской почты получили жители одного из районов городка Лискард.

В почтовой службе объяснили, что морские чайки, гнездящиеся неподалеку, очень часто нападают на прохожих, поэтому почтальоны не всегда успешно доезжают по адресу.

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Жителей просят по возможности указать альтернативный адрес для доставки почты на период, пока птенцы начнут уверенно летать и родители будут меньше беспокоиться за них.

В почте заверили, что будут "ежедневно отслеживать ситуацию".

BBC также получило комментарии от отдельных жителей городка рядом с гнездами чаек. По их словам, примерно шесть недель в сезон, когда маленькие чайки учатся летать, "почти невозможно выйти на улицу" так, чтобы не подвергнуться нападению.

Подобное поведение птиц не является исключительным – об "агрессивных чайках" иногда предупреждают туристов приморских городов, как Венеция; в Париже чайки набрасывались на наблюдательные беспилотники полиции.

В Латвии в прошлом году оштрафовали на 50 тысяч евро мужчину, который разрушил гнезда чайки неподалеку от своего дома, потому что "устал от криков".