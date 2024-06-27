В британском городе у людей попросили прощения за задержку почты из-за чаек
В одном из городов на Корнуольском полуострове в Британии жители получили предупреждение-извинение от почты за возможные опоздания писем из-за того, что местные чайки нападают на почтальонов.
Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".
Извинения за возможные задержки от Королевской почты получили жители одного из районов городка Лискард.
В почтовой службе объяснили, что морские чайки, гнездящиеся неподалеку, очень часто нападают на прохожих, поэтому почтальоны не всегда успешно доезжают по адресу.
Жителей просят по возможности указать альтернативный адрес для доставки почты на период, пока птенцы начнут уверенно летать и родители будут меньше беспокоиться за них.
В почте заверили, что будут "ежедневно отслеживать ситуацию".
BBC также получило комментарии от отдельных жителей городка рядом с гнездами чаек. По их словам, примерно шесть недель в сезон, когда маленькие чайки учатся летать, "почти невозможно выйти на улицу" так, чтобы не подвергнуться нападению.
Подобное поведение птиц не является исключительным – об "агрессивных чайках" иногда предупреждают туристов приморских городов, как Венеция; в Париже чайки набрасывались на наблюдательные беспилотники полиции.
В Латвии в прошлом году оштрафовали на 50 тысяч евро мужчину, который разрушил гнезда чайки неподалеку от своего дома, потому что "устал от криков".