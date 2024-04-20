Громадянина Латвії звинувачують у плануванні диверсій в Україні

У Латвії прокуратура висунула обвинувачення громадянину країни за підозрою в тому, що він вирушив в Україну для здійснення диверсій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Обвинуваченим є Іван Тарабанов, а розгляд його справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня.

Чоловіка обвинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці з метою тероризму. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Як зазначено, у січні 2022 року обвинувачений вирушив для участі у війні території України, порушивши латвійське законодавство.

Чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи – "Олександра" завдання провести диверсію з використанням елементів підпалу на території України.

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане. Більш детальну інформацію в прокуратурі не розкривають.

Перед тим, як справу було скеровано до прокуратури, її розслідуванням займалася Служба держбезпеки Латвії.

Наразі відомство перевіряє інформацію про можливу незаконну участь кількох громадян Латвії у війні в Україні на боці російських збройних сил.

Раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

Також латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.