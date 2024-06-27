В Латвии хотят наказать мужчину, который поехал воевать на стороне России

Служба государственной безопасности Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении латвийского гражданина, который противозаконно участвует в военных действиях против Украины на стороне России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Уголовный процесс против гражданина Латвии, имя которого не разглашается, начали еще в декабре 2022 года по статье об активном участии в иностранном вооруженном конфликте, направленном против территориальной и политической независимости страны.

В Службе госбезопасности Латвии объяснили, что их внимание к делу привлекло видео в TikTok, на котором латвиец одет в военную одежду с типичной для российских вооруженных сил символикой.

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"В этих видеоматериалах мужчина выражал поддержку стране-агрессору России, а также высказывал угрозы в адрес защитников Украины, в частности латышей", – говорится в сообщении.

Латвийская спецслужба установила, что мужчина до сих пор находится в Украине и участвует в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. Также известно, что его объявили в розыск.

Ранее в Латвии также предъявили обвинение гражданину страны по подозрению в том, что он отправился в Украину для совершения диверсий.

Недавно в зоне боевых действий на территории Украины захватили гражданина Словакии, который воевал на стороне оккупационной армии РФ.