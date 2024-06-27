Амстердам хоче заборонити вхід для круїзних лайнерів у центр міста до 2035 року

Влада Амстердама оголосила про наміри до 2035 року перенести міський пасажирський круїзний термінал (PTA) із центру міста, аби круїзні лайнери більше туди не заходили, і таким чином зменшили туристичне навантаження.

Як пише "Європейська правда", про це міська рада Амстердама повідомила в четвер, 27 червня.

Ще минулого року міська рада Амстердама в повному складі ухвалила пропозицію, яка закликала заборонити круїзним суднам заходити в центр міста, а круїзний термінал перенести в інше місце. Пізніше вона також оголосила про намір скоротити вдвічі кількість річкових круїзів у місті.

Наразі до причалу PTA біля Центрального залізничного вокзалу Амстердама щорічно дозволено швартуватися 190 круїзним лайнерам. Через півтора року їхню кількість обмежать до 100, а з 2027-го замість двох причалів для лайнерів залишать лише один.

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Крім того, кораблі, які все ж прибуватимуть до центру Амстердама, з 2027 року будуть зобов'язані використовувати берегову енергію, аби скоротити викиди та зменшити шумове забруднення. А до 2035 року влада остаточно перенесе PTA з центру.

"Морські круїзи є видом туризму, що призводить до забруднення і сприяє скупченню людей та викидам у місті", – пояснив представник міськради Амстердама Хестер ван Бюрен, відповідальний за портову інфраструктуру.

Амстердам також домовився, що частину круїзних лайнерів – трохи більш як 40 – з 2026 року зможе приймати Роттердам.

Нагадаємо, Венеція ще у 2019 році заборонила великим круїзним лайнерам заходити в історичний центр міста після того, як корабель врізався в туристичний човен зі 110 пасажирами на одному з найбільш завантажених венеційських каналів.