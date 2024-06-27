Амстердам хочет запретить вход для круизных лайнеров в центр города до 2035 года

Власти Амстердама объявили о намерениях до 2035 года перенести городской пассажирский круизный терминал (PTA) из центра города, чтобы круизные лайнеры больше туда не заходили, и таким образом уменьшили туристическую нагрузку.

Как пишет "Европейская правда", об этом городской совет Амстердама сообщил в четверг, 27 июня.

Еще в прошлом году городской совет Амстердама в полном составе принял предложение, которое призвало запретить круизным судам заходить в центр города, а круизный терминал перенести в другое место. Позже он также объявил о намерении сократить вдвое количество речных круизов в городе.

Сейчас к причалу PTA возле Центрального железнодорожного вокзала Амстердама ежегодно разрешено швартоваться 190 круизным лайнерам. Через полтора года их количество ограничат до 100, а с 2027-го вместо двух причалов для лайнеров оставят только один.

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Кроме того, корабли, которые все же будут прибывать в центр Амстердама, с 2027 года будут обязаны использовать береговую энергию, чтобы сократить выбросы и уменьшить шумовое загрязнение. А к 2035 году власти окончательно перенесут PTA из центра.

"Морские круизы являются видом туризма, что приводит к загрязнениям и способствует скоплению людей и выбросам в городе", – пояснил представитель горсовета Амстердама Хестер ван Бюрен, ответственный за портовую инфраструктуру.

Амстердам также договорился, что часть круизных лайнеров – чуть более 40 – с 2026 года сможет принимать Роттердам.

Напомним, Венеция еще в 2019 году запретила крупным круизным лайнерам заходить в исторический центр города после того, как корабль врезался в туристическую лодку со 110 пассажирами на одном из самых загруженных венецианских каналов.