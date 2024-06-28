Словенія виділить Україні 5 млн євро на гуманітарні цілі

Уряд Словенії схвалив виділення Україні 5 млн євро на гуманітарні потреби.

Про це президентка Словенії Наташа Пірц Мусар сказала в інтерв'ю словенській телерадіокомпанії RTV по дорозі до Києва, передає "Європейська правда".

Вона зазначила, що найбільше пишається гуманітарною допомогою, яку Словенія надає Україні.

"Це те, що мені близьке, це те, що насправді потрібно цивільному населенню, яке страждає найбільше в кожній війні", – зазначила Пірц Мусар.

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За її словами, Словенія зробила дуже багато в плані психосоціальної допомоги.

"Коли я була з візитом у Молдові, там проходила навчальна програма для українських вчителів, яку проводили наші словенські експерти на чолі з Анікою Мікуш Кос. Ми визнані в міжнародному співтоваристві за те, що маємо найкращих експертів у цій галузі", – розповіла президентка.

Ще одна, за її словами, інституція, яка дуже багато працює і нещодавно відкрила своє представництво в Україні – це ITF, тобто міжнародна фундація, яка в першу чергу займається розмінуванням.

"Зрештою, я їду до пана Зеленського з новиною про те, що уряд Словенії схвалив виділення додаткових п'яти мільйонів євро саме на сферу гуманітарної допомоги, і я щаслива, що можу донести цю новину до нього особисто", – заявила Пірц Мусар.

Нагадаємо, на початку тижня президентка Словенії Наташа Пірц Мусар оголосила, що відвідає Київ у четвер – тобто 27 червня, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною. Проте після того в офісі прем’єра Словенії заявили, що робота над угодою ще не завершена.

Як відомо, Зеленський 27 червня поїхав до Брюсселя, тож візит президентки Словенії перенесли – на п'ятницю 28 червня. Пірц Мусар у четвер заявила, що вже "на шляху до Києва".

Тоді ж стало відомо, що двосторонню безпекову угоду України і Словенії можуть підписати у липні.