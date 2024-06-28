Словения выделит Украине 5 млн евро на гуманитарные цели

Правительство Словении одобрило выделение Украине 5 млн евро на гуманитарные нужды.

Об этом президент Словении Наташа Пирц Мусар сказала в интервью словенской телерадиокомпании RTV по дороге в Киев, передает "Европейская правда".

Она отметила, что больше всего гордится гуманитарной помощью, которую Словения предоставляет Украине.

"Это то, что мне близко, это то, что на самом деле нужно гражданскому населению, которое страдает больше всего в каждой войне", – отметила Пирц Мусар.

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По её словам, Словения сделала очень много в плане психосоциальной помощи.

"Когда я была с визитом в Молдове, там проходила учебная программа для украинских учителей, которую проводили наши словенские эксперты во главе с Аникой Микуш Кос. Мы признаны в международном сообществе за то, что имеем лучших экспертов в этой области", – рассказала президент.

Еще одна, по ее словам, организация, которая очень много работает и недавно открыла свое представительство в Украине – это ITF, то есть международный фонд, который в первую очередь занимается разминированием.

"В конце концов, я еду к господину Зеленскому с новостью о том, что правительство Словении одобрило выделение дополнительных пяти миллионов евро именно на сферу гуманитарной помощи, и я счастлива, что могу донести эту новость до него лично", – заявила Пирц Мусар.

Напомним, в начале недели президент Словении Наташа Пирц Мусар объявила, что посетит Киев в четверг – то есть 27 июня, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Однако после этого в офисе премьера Словении заявили, что работа над соглашением еще не завершена.

Как известно, Зеленский 27 июня поехал в Брюссель, поэтому визит президента Словении перенесли – на пятницу 28 июня. Пирц Мусар в четверг заявила, что уже "на пути в Киев".

Тогда же стало известно, что двустороннее соглашение по безопасности Украины и Словении могут подписать в июле.