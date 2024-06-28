Наступника Каллас на посаді прем’єра Естонії визначать у суботу

Нового прем’єр-міністра Естонії у зв’язку з переходом Каї Каллас на топпосаду в ЄС мають визначити у суботу 29 червня.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Тімо Суслов, генеральний секретар Партії реформ, лідеркою якої є Кая Каллас, оголосив, що прем’єра вирішили визначати на засіданні правління політсили у суботу 29 червня.

"За статутом Партії реформ, правління має право висувати кандидата на посаду прем’єр-міністра. У п’ятницю члени правління дійшли одностайної згоди, що у даній ситуації найкраще діяти якнайшвидше, щоб уникнути періоду невизначеності в уряді", – заявив він.

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Кая Каллас очолює Партію реформ з квітня 2018 року, а на прем’єрській посаді – з 26 січня 2021 року, це вже третій уряд, яким вона керує.

У ЗМІ називали як можливих кандидатів на заміну Каллас теперішнього міністра оборони Естонії Ханно Певкура та міністр з питань клімату Крістена Міхала.

Певкур вже заявив, що не хоче повертатися на посаду голови партії.

Нагадаємо, пізно увечері 27 червня лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні п'ять років. На посаду головного дипломата ЄС, який автоматично стає також віцепрезидентом Єврокомісії, обрали Каю Каллас.