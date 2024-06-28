Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років

Глави держав та урядів Європейського союзу дійшли згоди щодо розподілу посаду блоці на наступний політичний термін.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Обговорення розподілу посад відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради (саміту ЄС). Після дискусії, що тривала близько години, лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців, кандидатури яких раніше були погоджені на робочому рівні. Розповідаємо про це текстом та у відео:

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Саміт затвердив кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) для призначення на посаду президентки Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Остаточно вона буде затверджена на посаді у разі позитивного голосування в Європейському парламенті, що відбудеться 18 липня. Фон дер Ляєн має отримати як мінімум 361 голос на підтримку, і її шанси на успіх оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні ЄП матиме близько 400 голосів, хоча існує імовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.

Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта від соціал-демократів, якого лідери погодилися призначити на 2,5 роки, після чого можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

Донедавна Кошта був очільником уряду Португалії. "Європейська правда" розповідала про нього та про причини його затвердження лише на короткий термін у статті "Фаворит із масою зауважень"

Очільницею дипломатичної служби ЄС, тобто Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років стане Кая Каллас, нині прем’єрка Естонії. Це перше в історії ЄС призначення на цю посаду кандидата зі Східної Європи. Каллас обійме цю посаду по квоті лібералів. У партії Каллас вже думають, як обирати їй заміну на чолі естонського уряду

Очікується, що президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Метсола, яка, як і фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП; це рішення, втім, лишається за Європарламентом.

Про процес вибору топпосадовців читайте у статті Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України