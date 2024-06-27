У партії Каллас думають, як обирати їй заміну у разі призначення на топпосаду у ЄС

У разі підтвердження, що Каю Каллас номінують на високу посаду в ЄС, у Партії реформ буде два шляхи шукати їй наступника.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Партія реформ Каї Каллас починає готуватися до сценарію, що прем’єрку справді номінують на одну із топпосад у ЄС – що стане відомо найближчим часом – і вона перейде на роботу у Брюссель.

В одному з варіантів політсилі потрібно буде скликати позачерговий з’їзд та обирати нового лідера; в другому, який вважають швидшим – визначити кандидата на прем’єрську посаду у правлінні партії.

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Член правління політсили Ерккі Келдо каже, що готовність очолити партію висловлювали теперішній міністр оборони Ханно Певкур (який вже очолював Партію реформ) та міністр клімату Крістен Міхал.

Нагадаємо, 25 червня почали неофіційно повідомляти, що у ЄС вже домовилися про повторне обрання фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії, а також визначилися з іншими топпосадами, і Каллас домовилися призначити головою дипломатії ЄС.

Кая Каллас тоді ухильно прокоментувала своє можливе призначення.