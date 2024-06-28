Преемника Каллас на посту премьера Эстонии определят в субботу

Нового премьер-министра Эстонии в связи с переходом Каи Каллас на топ-должность в ЕС должны определить в субботу 29 июня.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Тимо Суслов, генеральный секретарь Партии реформ, лидером которой является Кая Каллас, объявил, что премьера решили определять на заседании правления политсилы в субботу 29 июня.

"По уставу Партии реформ, правление имеет право выдвигать кандидата на должность премьер-министра. В пятницу члены правления пришли к единодушному согласию, что в данной ситуации лучше всего действовать как можно быстрее, чтобы избежать периода неопределенности в правительстве", – заявил он.

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Кая Каллас возглавляет Партию реформ с апреля 2018 года, а на премьерской должности – с 26 января 2021 года, это уже третье правительство, которым она руководит.

В СМИ называли в качестве возможных кандидатов на замену Каллас нынешнего министра обороны Эстонии Ханно Певкура и министра по вопросам климата Кристена Михала.

Певкур уже заявил, что не хочет возвращаться на пост председателя партии.

Напомним, поздно вечером 27 июня лидеры ЕС согласовали новое руководство Евросоюза на следующие пять лет. На должность главного дипломата ЕС, который автоматически становится также вице-президентом Еврокомиссии, избрали Каю Каллас.