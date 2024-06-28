В Эстонии определился наиболее вероятный преемник Каллас на посту премьера

Министр по вопросам климата Кристен Михал будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Эстонии и пока является единственным озвученным кандидатом.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Михал публично заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на премьерский пост на заседании правления "Партии реформ" Каи Каллас в субботу, 29 июня, когда политсила будет выбирать ей преемника.

"Я поговорил с однопартийцами со всей Эстонии и завтра буду выдвигаться как кандидат на премьерский пост на встрече правления", – сказал он.

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Кристен Михал добавил, что на встрече представит видение своих задач как лидера "Партии реформ".

Тем временем министр обороны Ханно Певкур, который в прошлом уже возглавлял "Партию реформ", объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, поздно вечером 27 июня лидеры ЕС согласовали новое руководство Евросоюза на следующие пять лет. На должность главного дипломата ЕС, который автоматически становится также вице-президентом Еврокомиссии, выбрали действующего премьера Эстонии Каю Каллас.