Вірменія візьме участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні

Вірменія підтвердила свою участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Про це в коментарі агентству "Арменпресс" сказала речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бадалян, Вірменія отримала запрошення на саміт НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також запрошення до участі в інших заходах до 75-річчя Альянсу, і підтвердила свою участь.

"Інших домовленостей наразі немає", – додала вона.

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Перед цим помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що Штати запросили Азербайджан і Вірменію на зустріч партнерів у межах саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

У лютому прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна може переглянути своє членство в Організації договору про колективну безпеку, але вступ у НАТО "не є питанням, яке ми обговорювали чи обговорюємо".

У березні генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснив перший візит до Вірменії та закликав Єреван і Баку укласти угоду про нормалізацію відносин.

Ці кроки поєднуються з різкою риторикою вірменської влади на адресу Організації Договору про колективну безпеку, до якої вона входить – де-факто військового альянсу під проводом Росії.