Пашинян: Вірменія може переглянути своє членство в ОДКБ, але вступ до НАТО не обговорює

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна може переглянути своє членство в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

"У Вірменії є певні дискусії щодо того, чи відповідає стратегія, заснована на альянсі, довгостроковим інтересам країни", – зазначив Пашинян.

Водночас, за його словами, вступ Вірменії в НАТО "не є питанням, яке ми обговорювали чи обговорюємо".

Пашинян і раніше натякав, що розглядає вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку, якщо дійде висновку, що це вже не відповідає інтересам країни.

Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

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