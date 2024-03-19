Генсек НАТО закликав Вірменію і Азербайджан укласти угоду задля нормалізації відносин
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Єревані закликав Вірменію і Азербайджан укласти угоду, яка прокладе шлях до нормалізації відносин.
Про це він сказав на пресконференції з Ніколом Пашиняном, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, на зустрічі з вірменським прем'єром обговорювалась важливість стабільності на Південному Кавказі.
"Це має значення для євроатлантичної безпеки, оскільки ми живемо в більш небезпечному світі", – сказав Столтенберг.
За його словами, Вірменія і Азербайджан зараз мають можливість досягти тривалого миру після багатьох років конфлікту.
"Ось чому я закликаю обидві країни досягти угоди, яка прокладе шлях до нормалізації відносин.
І міцного миру для ваших народів", – заявив Столтенберг.
За його словами, НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність Вірменії і її мирні прагнення.
"А війна Росії в Україні є протверезним нагадуванням про те, що ми не можемо сприймати мир як належне", – додав він.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 19 березня вперше на своїй посаді, яку він обіймає вже десятий рік, прибув з візитом до Вірменії.
Столтенберг 17-19 березня здійснює візити до Вірменії, Азербайджану та Грузії.
З-поміж цих трьох країн лише Грузія декларує прагнення членства в Альянсі. У лютому Столтенберг уперше прийняв у штаб-квартирі Альянсу нового прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.