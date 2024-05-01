Вірменія погодила співпрацю з НАТО на 2024 рік

Представники Вірменії під час візиту до штаб-квартири Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі 29-30 квітня погодили програму співпраці з НАТО на 2024 рік.

Про це йдеться в пресрелізі вірменського Міністерства оборони від 1 травня, повідомляє "Європейська правда".

Вірменську делегацію в НАТО очолив заступник говори Генерального штабу Збройних сил Вірменії полковник Артур Єроян.

Під час зустрічі сторони обговорили результати підтримки військових навчальних закладів і центрів Вірменії в межах Програми розвитку оборонної освіти НАТО.

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"Сторони погодили програму співпраці на 2024 рік і намітили перспективи співпраці на 2025 рік", – йдеться в повідомленні.

Також Єроян обговорив із директором зі співробітництва в галузі безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тіберіу Шербаном можливості розширення програм військового співробітництва Вірменії та Альянсу.

Паралельно вірменське Міноборони повідомило про участь у військових навчаннях НАТО "Хоробрий воїн", в межах яких вірменський медичний батальйон перебуває на полігоні Баконікут в Угорщині.

У лютому прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна може переглянути своє членство в Організації договору про колективну безпеку, але вступ у НАТО "не є питанням, яке ми обговорювали чи обговорюємо".

У березні генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснив перший візит до Вірменії та закликав Єреван і Баку укласти угоду про нормалізацію відносин.

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