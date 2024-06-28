США на невизначений термін прибрали пірс для доставки допомоги в Газу

Пентагон через погодні умови демонтував пірс, побудований для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази, причому у США не можуть наразі сказати, коли відновлять його роботу.

Цю інформацію на брифінгу в п’ятницю, 28 червня, підтвердила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Сильний шторм змусив американських військових демонтувати пірс і перевезти його до ізраїльського порту в Ашдоді.

Кілька американських посадовців, які говорили з АР на умовах анонімності, заявили, що США можуть повернути пірс на місце, щойно погана погода вщухне, але остаточне рішення ще не ухвалене.

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Речниця Пентагону на брифінгу визнала, що не знає, коли пірс повернуть на місце, додавши, що США обговорюють із гуманітарними організаціями розподіл допомоги серед населення Гази, позаяк безпечна зона для її зберігання на березі майже заповнена.

"Звичайно, якщо на сортувальній станції (біля пірсу. – Ред.) не вистачає місця, то немає сенсу відправляти наших чоловіків і жінок туди, де немає чого робити", – зазначила Сінгх.

Пірс вартістю 230 мільйонів доларів, який США позиціонували як тимчасове вирішення проблеми доставки гуманітарної допомоги в Газу, запрацював 17 травня. Однак вже наприкінці травня його тимчасово прибрали після того, як частина конструкції відламалася.

Про відновлення роботи пірсу знову оголосили минулого тижня. За цей час за його допомогою в Газу доставили понад 8600 тонн продовольства.