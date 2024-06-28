США на неопределенный срок убрали пирс для доставки помощи в Газу

Пентагон из-за погодных условий демонтировал пирс, построенный для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, причем в США не могут пока сказать, когда возобновят его работу.

Эту информацию на брифинге в пятницу, 28 июня, подтвердила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх, пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Сильный шторм заставил американских военных демонтировать пирс и перевезти его в израильский порт в Ашдоде.

Несколько американских чиновников, которые говорили с АР на условиях анонимности, заявили, что США могут вернуть пирс на место, как только плохая погода утихнет, но окончательное решение еще не принято.

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Пресс-секретарь Пентагона на брифинге признала, что не знает, когда пирс вернут на место, добавив, что США обсуждают с гуманитарными организациями распределение помощи среди населения Газы, так как безопасная зона для ее хранения на берегу почти заполнена.

"Конечно, если на сортировочной станции (возле пирса. – Ред.) не хватает места, то нет смысла отправлять наших мужчин и женщин туда, где нечего делать", – отметила Сингх.

Пирс стоимостью 230 миллионов долларов, который США позиционировали как временное решение проблемы доставки гуманитарной помощи в Газу, заработал 17 мая. Однако уже в конце мая его временно убрали после того, как часть конструкции отломилась.

О возобновлении работы пирса снова объявили на прошлой неделе. За это время с его помощью в Газу доставили более 8600 тонн продовольствия.