У Нідерландах оборонні компанії можуть зобов’язати працювати на державу в умовах війни

Нинішній тимчасовий уряд Нідерландів ініціював законопроєкт, який зобов’яже місцеві оборонні компанії виконувати в пріоритетному порядку державні оборонні замовлення в разі, якщо настане загроза війни.

Про це повідомила голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Як пояснила Оллонгрен, пропозиція уряду Марка Рютте "фактично стосується оборонної промисловості як сектору" і полягає в тому, що в кризових умовах вона не повинна зазнавати "втручання з боку країн з іншим порядком денним".

Міністерка пояснила, що нідерландські оборонні компанії продовжать працювати в умовах вільного ринку, але він "має бути врегульований" – особливо в разі, коли стався напад на союзника по НАТО.

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"Аби в разі загрози війни можна було сказати: "Кидайте все, ми домовились, що ви працюватимете лише на нас", – прокоментувала вона.

Оллонгрен упевнена, що наступний уряд Нідерландів підтримає закон, але в питанні національної безпеки "не можна гаяти часу".

Нагадаємо, новий коаліційний уряд Нідерландів домовився продовжувати підтримувати Україну, а також зробити юридично обов'язковим витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону відповідно до угод з НАТО.

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