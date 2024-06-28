В Нидерландах оборонные компании могут обязать работать на государство в условиях войны

Нынешнее временное правительство Нидерландов инициировало законопроект, который обяжет местные оборонные компании выполнять в приоритетном порядке государственные оборонные заказы в случае, если наступит угроза войны.

Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Как пояснила Оллонгрен, предложение правительства Марка Рютте "фактически касается оборонной промышленности как сектора" и заключается в том, что в кризисных условиях она не должна подвергаться "вмешательству со стороны стран с другой повесткой дня".

Министр пояснила, что нидерландские оборонные компании продолжат работать в условиях свободного рынка, но он "должен быть урегулирован" – особенно в случае, когда произошло нападение на союзника по НАТО.

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"Чтобы в случае угрозы войны можно было сказать: "Бросайте все, мы договорились, что вы будете работать только на нас", – прокомментировала она.

Оллонгрен уверена, что следующее правительство Нидерландов поддержит закон, но в вопросе национальной безопасности "нельзя терять времени".

Напомним, новое коалиционное правительство Нидерландов договорилось продолжать поддерживать Украину, а также сделать юридически обязательным тратить не менее 2% ВВП на оборону в соответствии с соглашениями с НАТО.

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