У Німеччині помер поліцейський, поранений під час нападу з ножем на антиісламську акцію

У Німеччині повідомили про смерть у лікарні поліцейського, який отримав поранення під час нападу з ножем на учасників антиісламської акції у Мангеймі минулої п’ятниці.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У неділю прокуратура Карлсруе, поліція Мангейма та Офіс дежравної кримінальної поліції повідомили, що 29-річний правоохоронець помер внаслідок отриманих поранень.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що глибоко шокований смертю поліцейського. "Його робота на нашу спільну безпеку заслуговує найвищого визнання. У цей сумний час мої думки з його родиною і всіма, хто у скорботі за ним", – відреагував Шольц.

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Відреагували також багато інших німецьких посадовців.

У неділю понад 800 місцевих мешканців зібралися на мітинг на ринковій площі Мангейма і сформували живий ланцюг із гаслами проти насильства та ненависті. Зібрання стало реакцією не лише на напад, але й набагато менше зібрання ультраправої ініціативи із гаслом "Реміграція запобігла би цьому злочину" (під "реміграцією" мають на увазі видворення з країни людей іммігрантського походження).

SWR

Конкретні мотиви 25-річного нападника ще з’ясовують. Він виявився вихідцем з Афганістану, який приїхав до Німеччини підлітком у 2014 році та проживав у Гессе з дружиною і двома дітьми.

Нагадаємо, вдень 31 травня повідомили, що на ринкові площі міста Мангейм чоловік з ножем під час антиісламського мітингу накинувся на представників "Громадянського руху Pax Europa" (BPE) і поранив багатьох людей, у тому числі правоохоронця.