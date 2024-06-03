В Германии умер полицейский, раненный во время нападения с ножом на антиисламскую акцию

В Германии сообщили о смерти в больнице полицейского, который получил ранения во время нападения с ножом на участников антиисламской акции в Мангейме в прошлую пятницу.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В воскресенье прокуратура Карлсруэ, полиция Мангейма и Офис земельной криминальной полиции сообщили, что 29-летний полицейский умер в результате полученных ранений.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что глубоко шокирован смертью полицейского. "Его работа на нашу общую безопасность заслуживает наивысшего признания. В это печальное время мои мысли с его семьей и всеми, кто скорбит по нему", – отреагировал Шольц.

Реклама:

Отреагировали также многие другие немецкие чиновники.

В воскресенье более 800 местных жителей собрались на митинг на рыночной площади Мангейма и сформировали живую цепь с лозунгами против насилия и ненависти. Собрание стало реакцией не только на нападение, но и гораздо меньшее собрание ультраправой инициативы с лозунгом "Ремиграция предотвратила бы это преступление" (под "ремиграцией" подразумевают выдворение из страны людей иммигрантского происхождения).

SWR

Мотивы 25-летнего нападавшего, раненого при задержании, еще неизвестны, так как его пока не допрашивали. Он оказался выходцем из Афганистана, который приехал в Германию подростком в 2014 году и проживал в Гессе с женой и двумя детьми.

Напомним, днем 31 мая сообщили, что на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время антиисламского митинга набросился на представителей "Гражданского движения Pax Europa" (BPE) и ранил многих людей, в том числе полицейского.