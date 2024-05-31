Нападник з ножем у німецькому Мангеймі вижив, ЗМІ дізналися деталі про нього

Чоловік, який скоїв напад з ножем у німецькому місті Мангейм, вижив після поранення поліцією, він нібито є вихідцем з Афганістану.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Спершу повідомляли, що нападника застрелили під час спроби зупинити його, тепер стало відомо, що він вижив і перебуває у лікарні.

За даними Spiegel, це 25-річний вихідець з Афганістану Сулейман А., який народився у рідній країні і зараз проживає у місті Гессе, що за 40 км від Мангейма. До цього він не потрапляв у поле зору правоохоронців як можливий екстреміст.

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Зараз слідчі припускають, що чоловік діяв з ісламістських мотивів, але поки не впевнені у цьому.

За уточненою інформацією, внаслідок нападу постраждали загалом 6 осіб. П’ятеро поранених – представники правопопулістського "Громадянського руху Pax Europa" (BPE), шостий – правоохоронець.

При цьому у поліції поки офіційно не підтвердили, що поранено одного з ключових осіб у BPE, критика ісламу Міхаеля Штюрценбергера.

Нагадаємо, вдень 31 травня повідомили, що на ринкові площі міста Мангейм чоловік з ножем під час антиісламського мітингу накинувся на представників "Громадянського руху Pax Europa (BPE)" і поранив багатьох людей, у тому числі правоохоронця.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприпустимим насильство та висловив співчуття постраждалим.