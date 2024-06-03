У Греції стався землетрус, який відчули в Афінах

У Греції близько полудня стався землетрус магнітудою 4,3 поблизу острова Кітнос.

Про це повідомляє eKathimerini з посиланням на дані Геодинамічного інституту Національної обсерваторії Афін, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, поштовхи відчувалися й у грецькій столиці Афінах.

Епіцентр землетрусу, який стався об 11.53, був розташований за 17 кілометрів на північний схід від острова Кітнос.

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Греція розташована в регіоні, одному з найбільш сейсмічно активних у світі, і землетруси тут звичайне явище. Однак людські жертви і значні руйнування трапляються рідко.

Нагадаємо, в італійському портовому місті Поццуолі, що неподалік Неаполя, у ніч проти 21 травня зафіксували землетрус силою 4,4, в результаті якого сотні людей були змушені тимчасово покинути оселі та евакуювали в'язницю для жінок.

Також повідомляли про землетрус силою 4,1 на крайньому півдні Франції у гірському масиві Піренеї.