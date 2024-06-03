В Греции произошло землетрясение, которое ощутили в Афинах

В Греции около полудня произошло землетрясение магнитудой 4,3 вблизи острова Китнос.

Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на данные Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, информирует "Европейская правда".

Как указано, толчки ощущались и в греческой столице Афинах.

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 11.53, находился в 17 километрах к северо-востоку от острова Китнос.

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Греция расположена в регионе, одном из самых сейсмически активных в мире, и землетрясения здесь обычное явление. Однако человеческие жертвы и значительные разрушения случаются редко.

Напомним, в итальянском портовом городе Поццуоли, недалеко от Неаполя, в ночь на 21 мая зафиксировали землетрясение силой 4,4, в результате которого сотни людей были вынуждены временно покинуть дома и эвакуировали тюрьму для женщин.

Также сообщалось о землетрясении силой 4,1 на крайнем юге Франции в горном массиве Пиренеи.