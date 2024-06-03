В Німеччині розпочались одні з найбільших в Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій

В Німеччині з понеділка, 3 червня, розпочались одні з найбільших в Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій, в яких братимуть участь близько 60 винищувачів та інших бойових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Близько 1100 військовослужбовців з 11 країн НАТО, а також Австрії і Швейцарії беруть участь у маневрах Tiger meet ("Зустріч тигрів") на аеродромі Шлезвіг-Ягель, в північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн.

Навчання триватимуть до 14 червня.

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За словами представників німецької армії, ці навчання спрямовані на посилення співпраці з країнами-партнерами і обмін авіаційним і технічним досвідом.

Представники Бундесверу розповіли, що кожного дня країна, що приймає навчання, розробляє вигаданий сценарій, який стає дедалі складнішим в міру просування навчань. Ці навчання є одними з найбільших навчань зі спільних повітряних операцій в Європі і пропонують особливо цінний досвід для екіпажів, які беруть у них участь, додали в сухопутних військах.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 травня, завершились військові навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які стали найбільшими з часів холодної війни.

Крім того, з квітня масштабні навчання проходили у Литві. У їхніх рамках в окремих районах Вільнюса і Каунаса оголошували "навчальну" комендантську годину, під час якої розгортали реальні блокпости з перевірками, проте заборони на пересування громадян не було.